Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuer im Treppenraum eines Mehrfamilienhauses - Feuerwehr löscht Brand schnell und rettet Person über Drehleiter

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 30. Juli 2026, 6.31 Uhr, Wupperstraße, Unterbilk

Am Donnerstagmorgen kam es gegen 6.30 Uhr an der Wupperstraße zu einem Feuer im Treppenraum eines Mehrfamilienhauses. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war der Treppenraum bereits stark verraucht und es machten sich Mieter an den Fenstern im 2. und 4 Obergeschoss bemerkbar. Umgehend führten die Einsatzkräfte eine Menschenrettung über die Drehleiter durch und brachte eine Person aus dem 2. Obergeschoss ins Freie. Die restlichen Bewohner konnten auf ihren Balkonen verbleiben. Die bereits parallel eingeleiteten Löscharbeiten zeigten eine schnelle Wirkung, sodass die Flammen rund 15 Minuten nach Notrufeingang gelöscht waren. Durch den Rettungsdienst der Landeshauptstadt wurden insgesamt sieben Menschen begutachtet, verletzt wurde durch den Brand niemand. Zum Abschluss der Arbeiten befreiten die Einsatzkräfte den Treppenraum vom Brandrauch und kontrollierten die angrenzenden Wohnungen. Die Kontrolle verlief ergebnislos: Das Feuer hatte sich nicht unbemerkt ausgebreitet. Der Einsatz der rund 30 Feuerwehrleute war nach gut zwei Stunden beendet.

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