Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Einbruch im Freibad Riemsloh - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in das Freibad in Melle-Riemsloh eingebrochen. Der Tatzeitraum lässt sich von Sonntag (28. Juni), 19 Uhr, bis Montag (29. Juni), 6.30 Uhr, eingrenzen.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Täter durch das Öffnen des Zufahrtstors auf das Gelände des Freibads gelangt. In der Folge verschafften sie sich gewaltsam Zutritt in den Kassenbereich und entwendeten einen Tresor. Dieser Tresor wurde gewaltsam geöffnet, um das darin befindliche Bargeld zu entwenden. Der Geldschrank wurde später im Kinderbecken des Bads aufgefunden.

Wer hat im erwähnten Zeitraum im oder am Freibad Riemsloh verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 05422/9226-0 zu melden.

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