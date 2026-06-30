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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen a.T.W. Fahrradträger in Transporter geladen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In einem Wohngebiet nördlich der Osnabrücker Straße kam es am Montag gegen 10:15 Uhr zu einem ungewöhnlichen Vorfall, bei dem ein Fahrradträger den Besitzer wechselte. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellte ein Anwohner seinen silberfarbenen Fahrradträger für zwei Fahrräder im Vorgarten seines Grundstücks ab.

Kurz darauf fuhr ein weißer Transporter durch das Wohngebiet, der nach Angaben einer Zeugin vermutlich Schrott sammelte.

Im weiteren Verlauf stieg eine Person beim Anblick des Fahrradträgers aus dem Transporter aus und begab sich zu dem Gegenstand. Dieser wurde anschließend ohne weitere Rücksprache mit dem Eigentümer in das Fahrzeug eingeladen.

Der Transporter setzte seine Fahrt im Anschluss fort und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die am Montag gegen 10:15 Uhr im Bereich der Osnabrücker Straße einen weißen Transporter beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrzeug oder den Insassen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dissen unter der Telefonnummer: 05421/931280 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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