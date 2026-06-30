Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Exhibitionist am Hasesee-Ufer - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Die Polizei in Bramsche ermittelt derzeit in einem Fall von Exhibitionismus. Am Sonntag gegen 13 Uhr hatte sich am Hasesee-Ufer in Bramsche ein etwa 55 bis 60 Jahre alter Mann vor zwei Frauen (26 und 23 Jahre alt) in exhibitionistischer Weise gezeigt. Der Beschuldigte manipulierte vor den beiden Opfern an seinem entblößten Geschlechtsteil.

Nach Ansprache durch die Frauen flüchtete der Mann mit seinem E-Bike in Richtung Poggenpatt. Der Mann wird von den beiden Opfern weiter wie folgt beschrieben: normale Statur; etwa 1,80 Meter groß; bekleidet mit einem weißen Cap, einem rot-weiß-karierten Hemd und einer grau-beigen Trekking-/Outdoorhose. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Mann geben können, sich unter Telefon 05461/9453-0 zu melden.

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