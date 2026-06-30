Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht durch weißen Pkw - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Montag gegen 13:45 Uhr kam es an der Belmer Straße / Ecke Vromelo zu einer Verkehrsunfallflucht durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer. Nach bisherigen Erkenntnissen überfuhr ein weißer Pkw, vermutlich ein Porsche, im Bereich eines Fußgängerüberwegs einen Metallpoller sowie drei Holzpoller.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde einer der Holzpoller rund 20 Meter weit geschleudert und prallte gegen einen Jägerzaun eines Wohnhauses an der Ecke Belmer Straße/Vromelo. Zum Unfallzeitpunkt hielten sich mehrere Kinder in unmittelbarer Nähe auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Kennzeichen sowie weitere Hinweise zu dem Fahrzeug sind bislang nicht bekannt.

Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem weißen Pkw geben können, sich unter 0541/327-2515 oder -2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell