Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: ERSTMELDUNG: Feuerwehr Düsseldorf unterstützt als Teil der EU-Waldbrandeinheit in Spanien bei der Waldbrandbekämpfung

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Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 30. Juli 2026, 5.30 Uhr, Düsseldorf

Heute Morgen rückten Einsatzkräfte der Facheinheit Wald- und Vegetationsbrand der Feuerwehr Düsseldorf als Teil des ersten deutschen Einsatzteams zur Waldbrandbekämpfung (GFFF-V DE1) nach Nordwestspanien aus. Im Rahmen des europäischen Katastrophenschutzverfahrens beteiligt sich die Feuerwehr Düsseldorf gemeinsam mit den Feuerwehren Bonn, Leverkusen, Ratingen und Königswinter an diesem internationalen Einsatz.

Am Mittwochabend stellten die spanischen Behörden aufgrund der angespannten Lage ein Hilfeersuchen über die Europäische Union. Seitens der Bundesrepublik Deutschland wurde daraufhin das vom Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen des EU-Katastrophenschutzmechanismus gemeldete Waldbrandmodul angeboten und durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt.

Es handelt sich um den fünften Einsatz des seit 2019 im europäischen Katastrophenschutzverfahren gemeldeten Moduls. Im August 2021 war die Einheit bereits zur Unterstützung am Peloponnes in Griechenland im Einsatz, 2022, ebenfalls im August, erfolgte die Unterstützung bei Wald- und Vegetationsbränden im Großraum Bordeaux. Nach einer mehrtägigen Übung in Portugal wurde das Modul im Mai 2023 von der EU offiziell zertifiziert. Zwei Jahre später war das Modul im Sommer 2025 in Spanien im Einsatz und dieses Jahr erfolgte bereits ein Einsatz in den Niederlanden.

Die Feuerwehr Düsseldorf beteiligt sich mit zwei Fahrzeugen und fünf ehrenamtlichen Einsatzkräften an dem Waldbrandmodul. Das Einsatzteam wird sich in den Morgenstunden in Bonn treffen und von dort in einem gemeinsamen Konvoi nach Spanien aufbrechen. Das Eintreffen der Einheit beim aktuellen Einsatz wird voraussichtlich am Samstag in Nordwestspanien, in der Provinz Zamora, erwartet. Wann und welcher konkrete Einsatzauftrag die Kräfte erwartet, wird sich voraussichtlich bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte in Spanien klären.

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