Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Vegetationsbrand: Feuerwehr kann Flammen schnell eindämmen, umfangreiche Nachlöscharbeiten

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 22. Juli 2026, 14.37 Uhr, Am Kleinforst, Unterbach

In Ufernähe des Unterbacher Sees kam es am Mittwochmittag zu einem rund 100 Quadratmeter großen Vegetationsbrand. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch ablöschen. Vorsorglich betreute der Rettungsdienst zwei Personen, die unverletzt blieben. Um verbleibende Glutnester aufzuspüren und ein Wiederaufflammen zu verhindern, führten die Einsatzkräfte weitere Nachlöscharbeiten durch und zogen vorsorglich eine rund ein Meter breite Schneise im Waldstück.

Am Mittwochmittag wurde die Feuerwehr Düsseldorf gegen 14.30 Uhr zu einer Rauchentwicklung im südlichen Bereich des Unterbacher Sees alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich ein Vegetationsbrand auf einer Fläche von etwa 100 Quadratmetern. Durch den schnellen und koordinierten Löschangriff konnte die Feuerwehr eine weitere Ausbreitung verhindern. Bereits in der frühen Phase des Einsatzes erfolgte eine Fachberatung durch die Facheinheit Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung, die die Einsatzleitung hinsichtlich der Besonderheiten von Vegetationsbränden unterstützte. Der Rettungsdienst sichtete zwei Personen, die sich in unmittelbarer Nähe des Brandortes aufgehalten hatten. Beide waren unverletzt und konnten nach kurzer Betreuung vor Ort entlassen werden. Zur Kontrolle des betroffenen Waldstückes kamen speziell ausgebildete Einsatzkräfte für die Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung zum Einsatz. Sie führten umfangreiche Nachlöscharbeiten durch, suchten systematisch nach Glutnestern und legten vorsorglich eine rund ein Meter breite Schneise an, um ein mögliches Wiederaufflammen zu verhindern. Die Feuerwehr Düsseldorf war mit rund 45 Feuerwehrleuten, darunter ehrenamtlichen Einsatzkräften, für circa zweieinhalb Stunden im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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