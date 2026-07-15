Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Kellerbrand in Wohn- und Geschäftshaus - Elektrobrand führt zu Rauchentwicklung

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 15. Juli 2026, 12.25 Uhr, Erkrather Straße, Lierenfeld

Am Mittwochmittag meldete der Hausmeister eines Büro- und Geschäftshauses eine Rauchentwicklung aus dem Bereich der Elektroverteilung im Keller. Vor Ort bestätigten die Einsatzkräfte die Meldung und gingen mit Atemschutzgeräten zur Brandbekämpfung in den Keller vor. Da es sich um einen elektrischen Betriebsraum handelte, zog der Einsatzleiter die Experten der Netzgesellschaft Düsseldorf hinzu, welche den Strom in dem betroffenen Bereich abschalteten. Das Feuer konnte im Anschluss schnell unter Kontrolle gebracht werden. Im Anschluss befreiten die Einsatzkräfte den Keller vom giftigen Brandrauch.

Nach rund einer Stunde kehrten die letzten der knapp 20 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zu ihren Standorten zurück. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

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