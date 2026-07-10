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Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn - Feuerwehr befreit Fahrerin aus Pkw

Düsseldorf (ots)

Freitag, 10. Juli 2026, 15.09 Uhr, Grafenberger Allee, Flingern Nord

Am Freitagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn an der Grafenberger Allee. In Höhe der Simrockstraße kollidierten ein Toyota und eine Straßenbahn. Die 23-jährige Fahrerin des Pkw wurde dabei schwer verletzt und in ihrem Fahrzeug eingeschlossen. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten sie aus dem Wagen und brachten sie zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Parallel dazu kontrollierten Feuerwehrleute die Straßenbahn. Abgesehen von der Straßenbahnfahrerin befanden sich keine Fahrgäste mehr in der Straßenbahn. Die Straßenbahnfahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert. Die Polizei hat die Ermittlung zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Düsseldorf
Stefan Böle
Telefon: 0211.8920180
E-Mail: stefan.boele@duesseldorf.de
http://www.feuerwehr-duesseldorf.de

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

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