Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Brennendes Getreidefeld in Angermund, Feuerwehr bringt Brand unter Kontrolle

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 7. Juli 2026, gegen 18 Uhr, Angermunder Straße, Angermund

Am Dienstagabend wird die Feuerwehr Düsseldorf zu einem brennenden Getreidefeld an der Angermunder Straße gerufen. Aufgrund von Wind breitet sich das Feuer schnell aus.

Gegen 18 Uhr gingen bei der Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf zahlreiche Notrufe ein, die eine starke Rauchentwicklung in der Nähe der Angermunder Straße meldeten.

Umgehend entsandte der Disponent mehrere Einheiten zu der gemeldeten Stelle.

Vor Ort fanden die Kräfte der Feuerwehr eine brennende Fläche von etwa 4 Hektar vor. Mithilfe von drei ortsansässigen Landwirten konnte eine Schneise um das Feuer gezogen werden, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Parallel dazu übernahmen mehrere Einheiten der Feuerwehr Düsseldorf die Brandbekämpfung.

Nach etwa 30 Minuten hatten die Einsatzkräfte das Feuer bereits unter Kontrolle. Im Anschluss wurden noch vorhandene Glutnester abgelöscht.

Die letzten der rund 60 Einsatzkräfte, unter ihnen auch ehrenamtliche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, kehrten nach gut eineinhalb Stunden zu ihren Standorten zurück.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell