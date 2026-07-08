Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Zimmerbrand zur Mittagszeit - Feuerwehr verhindert Brandausbreitung, keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 8. Juli 2026, 11.25 Uhr, Am Krahnap, Eller

Gegen halb zwölf am Mittwochmittag meldeten mehrere Anrufer ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Krahnap. Als die ersten Einsatzkräfte nur wenige Minuten nach der Alarmierung eintrafen, bestätigten sie die Meldung. Aus einem Fenster im ersten Obergeschoss drangen bereits Flammen und dichter Rauch. Umgehend begannen die Einsatzkräfte eine Brandbekämpfung von außen, während weitere Einsatzkräfte zur Brandbekämpfung in das Gebäude vorgingen. Durch das schnelle und gezielte Eingreifen brachte die Feuerwehr das Feuer bereits zehn Minuten nach dem Eintreffen unter Kontrolle und verhinderte so eine weitere Ausbreitung.

Im Anschluss kontrollierten die Einsatzkräfte angrenzende Wohnungen auf eine Ausbreitung von Feuer und Rauch. Eine Brandausbreitung hatte nicht stattgefunden, sodass bis auf die Brandwohnung alle Wohnungen weiter bewohnbar sind. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Während der Einsatzmaßnahmen kam es zu Einschränkungen im Betrieb der Rheinbahn.

Nach etwa eineinhalb Stunden kehrten die letzten der 20 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zu ihren Standorten zurück. Zur Ermittlung der Brandursache wurde die Kriminalpolizei hinzugezogen.

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