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Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuer auf Baustelle - Feuerwehr Düsseldorf löscht Fassadenbrand und führt umfangreiche Nachlöscharbeiten durch, keine Verletzten Mittwoch, 15. Juli 2026, 13.47 Uhr, Moorenstraße, Bilk

Düsseldorf (ots)

Auf einer Baustelle an der Moorenstraße ist es am frühen Mittag zu einem Brand an der Fassade eines Neubaus gekommen. Nur wenige Minuten nach der Alarmierung trafen die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf ein und bestätigten den gemeldeten Fassadenbrand. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte während Bauarbeiten ein Teil der Fassade Feuer gefangen.

Handwerker unternahmen bereits erste Löschversuche, die im weiteren Verlauf durch die Feuerwehr übernommen und fortgeführt wurden. Ein Handwerker wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht, blieb jedoch unverletzt.

Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte zügig unter Kontrolle gebracht werden. Um verbliebene Glutnester sicher auszuschließen, öffneten die Feuerwehrleute Teile der Fassade sowie Bereiche des Daches mithilfe von Kettensägen. Die personal- und zeitintensiven Nachlöscharbeiten dauerten bis in den frühen Abend an.

Zur Klärung der Brandursache wurde die Kriminalpolizei hinzugezogen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Düsseldorf
Pressedienst Feuerwehr Düsseldorf
Telefon: 0211.8920180
E-Mail: feuerwehr@duesseldorf.de
http://www.feuerwehr-duesseldorf.de

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

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