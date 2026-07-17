Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuer in Kfz-Werkstatt - Feuerwehr Düsseldorf verhindert Ausbreitung, keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 15. Juli 2026, 13.37 Uhr, Behrenstraße, Flingern

Am frühen Mittwochnachmittag meldeten Anrufer einen Brand in einer Kfz-Werkstatt an der Behrenstraße. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine deutliche Rauchentwicklung im Arbeitsbereich der Halle sichtbar, sodass unmittelbar Maßnahmen zur Brandbekämpfung eingeleitet wurden.

Um 13:37 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über ein Brandereignis in einer Kfz-Werkstatt an der Behrenstraße. Umgehend entsandte die Leitstelle Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse. Als die ersten Kräfte nur zwei Minuten nach der Alarmierung an der Einsatzstelle eintrafen, konnten sie eine Rauchentwicklung aus dem Arbeitsbereich der Werkstatthalle bestätigen. Mitarbeitende hatten bereits einen ersten Löschversuch mithilfe eines Feuerlöschers unternommen.

Da vor Eintreffen alle Personen das Gebäude verlassen hatten und sich mehrere Gasflaschen im unmittelbaren Bereich des Brandes befanden leitete die Feuerwehr zunächst einen umfassenden Löschangriff aus sicherer Entfernung ein und brachte den Brand zügig unter Kontrolle. Im Anschluss kühlten die Einsatzkräfte eine mit brennbaren Gasen gefüllte Gasflasche und verbrachten sie nach einer Temperaturkontrolle zur weiteren Sicherheit in ein dafür bei der Feuerwehr vorgehaltenes Kühlbecken.

Eine Person wurde zur medizinischen Kontrolle dem Rettungsdienst zugeführt, dieser war jedoch unverletzt und konnte anschließend an der Einsatzstelle verbleiben.

Die letzten der rund 43 Einsatzkräfte kehrten nach etwa zwei Stunde zu ihren Standorten zurück. Zur Ermittlung der Brandursache wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

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