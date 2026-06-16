Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Verkehrsunfall nach Wendemanöver - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45468 MH.-Altstadt II:

Am Mittag des 15. Juni kam es im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße / Sandstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen. Eine 39-jährige Mülheimerin wurde dabei leicht verletzt. Das mutmaßlich unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 12:40 Uhr fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Styrum. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte das Fahrzeug im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße / Sandstraße unvermittelt zum Wenden an, um anschließend in Richtung Mülheim Hauptbahnhof weiterzufahren. Dabei achtete die Person offenbar nicht auf den nachfolgenden Verkehr.

Um einen Zusammenstoß mit dem unbekannten Fahrzeug zu verhindern, wich die entgegenkommende 39-Jährige, die mit ihrem Fiat Panda auf der Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Mülheim Hauptbahnhof unterwegs war, nach rechts aus. Dabei kollidierte sie mit einem neben ihr fahrenden VW Caddy und wurde leicht verletzt.

Das unbekannte Fahrzeug setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne anzuhalten.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Essen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zum Unfallhergang oder zu dem unbekannten Fahrzeug machen kann, meldet sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /ruh

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