Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Leblose Person in Ruhr aufgefunden - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45479 MH-Altstadt I: Gestern Abend (11. Juni) wurde in der Ruhr auf Höhe Kraftwerk Kahlenberg eine leblose Person aufgefunden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 18 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei eine leblose Person, die auf Höhe der Schleuse des Kraftwerks Kahlenberg im Wasser trieb. Nachdem die Feuerwehr die Person geborgen hatte, konnte der Notarzt nur noch den Tod des 68-jährigen Mülheimers feststellen.

Nach derzeitigen Ermittlungen war der 68-Jährige mit seinem E-Scooter gegen 13 Uhr im Bereich der Schleuseninsel auf dem Weg nach Hause. Derzeit ist unklar, wie der Mann in die Ruhr gelangte. Ein Unfallgeschehen kann nicht ausgeschlossen werden. Trotzdem wurde zur Sicherstellung der lückenlosen Aufarbeitung des Vorfalls eine Mordkommission unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg eingerichtet.

Die Ermittler suchen Zeugen, die etwas Verdächtiges im Bereich der Schleuseninsel beobachtet haben oder Angaben zu dem möglichen Unfall des Mannes machen können. Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf, dass zwei junge Männer den E-Scooter des Mülheimers gefunden und bei einer nahegelegenen Gastronomie abgegeben haben. Die beiden werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden, um den genauen Fundort des E-Scooters ermitteln zu können.

Sollten Sie sachdienliche Angaben machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0. /hey

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