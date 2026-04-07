POL-SLS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einem 12-jährigen Kind in Saarlouis

Saarlouis-Roden (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es in der Bahnhofstraße in Saarlouis-Roden gegen 16:55 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger. Der bislang unbekannte Radfahrer war auf dem Gehweg der Bahnhofsallee in Richtung Bahnhof unterwegs und stieß dort mit einem 42-jährigen Mann zusammen, der gerade ein Hotel verlassen hatte. Durch den Zusammenprall stürzte der ...

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