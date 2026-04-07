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Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einem 12-jährigen Kind in Saarlouis

Saarlouis (ots)

Die öffentliche Fahndung nach dem 12-jährigen Kind aus Saarlouis kann eingestellt werden (siehe Pressemitteilung 07.04.2026 der PI Saarlouis). Das Mädchen konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis
SLS- KED
Alte-Brauerei-Straße 3
66740 Saarlouis
Telefon: 06831/9010
E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell

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