Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter hebt Geld mit gestohlener EC-Karte ab - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 Essen-Stadtkern: Am 30. November 2024 entwendeten Unbekannte die Geldbörse einer 63-jährigen Essenerin in der Essener Innenstadt. Anschließend hob ein bislang unbekannter Mann mit der EC-Karte der Frau Bargeld an einem Geldautomaten ab.

Die Polizei sucht den Tatverdächtigen nun mit Bildern einer Überwachungskamera.

Die Fotos können Sie unter folgendem Link einsehen: https://polizei.nrw/fahndung/206472

Sollten Sie Angaben zu der abgebildeten Person machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /hey

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