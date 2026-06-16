PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Essen: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Essen: Leblose Person in Schönebeck gefunden - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45355 E.-Schönebeck: Sonntagabend (14. Juni) fanden Zeugen eine leblose, männliche Person in einem Hinterhof an der Frintroper Straße. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 20:04 Uhr wählten Zeugen den Notruf, da sie den leblosen Mann fanden. Ein hinzugerufener Notarzt stellte fest, dass der Mann bereits tot war. Bei ihm handelt es sich um einen 52-jährigen Anwohner.

Die Obduktion hat ergeben, dass der Mann durch Fremdeinwirkung gestorben ist. Deshalb hat die Polizei Essen unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und dem genauen Tathergang dauern an. Ein Täter konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich der Frintroper Straße am Samstag (13. Juni) oder Sonntag (14. Juni) verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte telefonisch an 0201/829-0 oder per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /aro

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
  • 14.06.2026 – 10:37

    POL-E: Essen: Unbekannter hebt Geld mit gestohlener EC-Karte ab - Fotofahndung

    Essen (ots) - 45127 Essen-Stadtkern: Am 30. November 2024 entwendeten Unbekannte die Geldbörse einer 63-jährigen Essenerin in der Essener Innenstadt. Anschließend hob ein bislang unbekannter Mann mit der EC-Karte der Frau Bargeld an einem Geldautomaten ab. Die Polizei sucht den Tatverdächtigen nun mit Bildern einer Überwachungskamera. Die Fotos können Sie unter ...

    mehr
  • 12.06.2026 – 10:10

    POL-E: Mülheim an der Ruhr: Leblose Person in Ruhr aufgefunden - Zeugenaufruf

    Essen (ots) - 45479 MH-Altstadt I: Gestern Abend (11. Juni) wurde in der Ruhr auf Höhe Kraftwerk Kahlenberg eine leblose Person aufgefunden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Gegen 18 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei eine leblose Person, die auf Höhe der Schleuse des Kraftwerks Kahlenberg im Wasser trieb. Nachdem die Feuerwehr die Person ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren