Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrskontrolle in Alsdorf - Mehrere Straftaten festgestellt

Alsdorf (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Montag (20.04.2026) um 16:35 Uhr auf der Blumenrather Straße in Alsdorf stellte ein Polizist des Verkehrsdienstes Simmerath auf seinem Motorrad mehrere Straftaten fest.

Ein 58-jähriger Fahrzeugführer aus Alsdorf war dem Polizisten mit seinem Transporter aufgefallen. Auf einem Parkplatz hielt der Mann an und wurde einer Kontrolle unterzogen. Im Fahrzeug befand sich zudem ein Grundschulkind, der Sohn des Fahrers.

Bei der Kontrolle stellte der Beamte fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Kokain. Eine weitere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ergab, dass dort Kennzeichen angebracht waren, die Anfang April entwendet worden waren. Außerdem bestanden für das Kfz keine gültige Zulassung und kein Versicherungsschutz, die fälligen Steuern waren ebenfalls nicht gezahlt worden.

Im Zuge der Personenüberprüfung wurde festgestellt, dass darüber hinaus gegen den 58-Jährigen ein offener Haftbefehl zur Zahlung einer Geldstrafe vorlag. Da der Mann die Geldsumme bezahlte, konnte der Haftbefehl vor Ort erledigt werden.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden Strafverfahren unter anderem wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Drogeneinfluss sowie Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet.(kg)

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