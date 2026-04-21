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Polizei Aachen

POL-AC: Schwerer Raubüberfall mit Schusswaffe- Polizei sucht Zeugen

Aachen (ots)

In der Nacht zu Dienstag (21.04.2026) ist es gegen 01:25 Uhr in der Minoritenstraße zu einem schweren Raub gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen trat ein bislang unbekannter Täter maskiert an eine Gruppe niederländischer Personen heran, die sich in der Nähe der Kreuzung Minoritenstraße / Seilgraben aufhielten. Er forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Ein Geschädigter übergab dem Unbekannten Bargeld und sein Mobiltelefon.

Der Tatverdächtige flüchtete anschließend zu Fuß vom Tatort, wobei er das geraubte Handy verlor. In unmittelbarer Nähe zum Tatort sahen Zeugen ein Fahrzeug (dunkler BWM), das kurz nach der Tat mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Bushof davonfuhr. Es gibt Hinweise darauf, dass dieses Fahrzeug mit dem Täter in Verbindung steht.

Die Geschädigten blieben unverletzt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 1,80 m groß, braune Augen, grauer Pullover, trug eine schwarze Sturmhaube.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schwerer räuberischer Erpressung aufgenommen. Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder zum flüchtigen Täter geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern unter 0241-9577 31501 (oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210) zu melden. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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