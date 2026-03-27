Polizei Münster

POL-MS: Leitender Kriminaldirektor Jürgen Dekker verabschiedet - "Chef der Kripo" geht in den Ruhestand

Bild-Infos

Download

Münster (ots)

Jürgen Dekker, stellvertretender Polizeipräsident und Leiter der Direktion Kriminalität der Polizei Münster, ist am Freitag, 27.03., nach über 40 Jahren im Polizeidienst in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden. "Die Kriminalpolizei des Landes Nordrhein-Westfalen verliert mit Jürgen Dekker einen ausgewiesenen Kripo-Fachmann und Einsatzleiter in großen Lagen mit hoher fachlicher Kompetenz, enorm hohem Engagement und Herzblut für seine Kriminalpolizei", sagte Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf in ihrer Festrede. "Als Direktionsleiter und als mein Stellvertreter konnte ich mich jederzeit auf Jürgen Dekker verlassen. Er war mir in diesen Jahren immer ein verlässlicher Berater in unterschiedlichsten Fragestellungen und ein wertvoller Unterstützer. In einer feierlichen Verabschiedung wurde Jürgen Dekker im Kreis seiner Familie, einer Vielzahl von Weggefährten und Freunden aus einer großen Kollegenschaft sowie von Vertreterinnen und Vertretern aus Stadtgesellschaft und Justizbehörden feierlich verabschiedet. Dabei wurde es auch emotional: Besondere Highlights waren die sehr persönliche Würdigung durch Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf sowie die per Video übermittelte Dankesbotschaft des Innenministers Herbert Reul. Auch Oberbürgermeister a.D. Markus Lewe ließ es sich trotz eigenen Geburtstages nicht nehmen, seinen persönlichen Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit persönlich zu überbringen. Die feierliche Übergabe der Ruhestandsurkunde übernahm Landeskriminaldirektor Peter Mosch.

Sichtlich gerührt zog Jürgen Dekker ein positives Gesamtfazit seiner Arbeit beim Polizeipräsidium Münster. "Wir haben viel bewegt in meiner Zeit als "Chef der Kripo"," sagte Dekker. "Bei der Polizei Münster steht der Teamgedanke im Vordergrund. Über Direktionsgrenzen hinweg haben wir gemeinsam viele Ziele erreicht." Dekker lobte die hervorragende Zusammenarbeit zwischen verantwortlichen Institutionen für die Sicherheit in Münster. Das gelte insbesondere zwischen der Staatsanwaltschaft, der Stadt und der Polizei. "Das ist keine Selbstverständlichkeit", betonte Dekker. "Gemeinsam haben wir auch hier viel erreicht: Das Haus des Jugendrechts hat uns in der Bekämpfung der Jugendkriminalität im Zusammenspiel aller Kräfte weit nach vorne gebracht. Im Projekt Periskop geht es um die Früherkennung von Personen mit psychischen Auffälligkeiten, die risikoträchtig sind, schwere Straftaten zu begehen. Auch hier arbeiten wir ganz eng mit allen Verantwortlichen zusammen. Das sind Bausteine in der Sicherheitsarchitektur, die einen großen Beitrag für mehr Sicherheit leisten." Dekker dankte noch einmal der gesamten Mannschaft seiner Direktion Kriminalität. "Es war immer eine tolle Zusammenarbeit. Ich werde euch nicht vergessen!"

"Wir verlieren einen versierten Polizeiexperten mit viel Kompetenz und Erfahrung. Er hat mit seinem Team die Direktion Kriminalität neu organisiert, unsere Kriminalinspektion Cybercrime personell sehr gut aufgestellt, einen Cybercrime-Kongress zwischen Polizei und Wirtschaft ins Leben gerufen und etabliert und unsere Aufklärungsquote mit viel Akribie zu einem historischen Höchststand entwickelt. Er hat viel zum Erfolg der Polizei Münster beigetragen und dafür investiert. Für all das danke ich ihm von Herzen", so Alexandra Dorndorf. "Lieber Jürgen, Dich hat ein Gedanke ganz besonders ausgezeichnet: 'Was kann mein ganz persönlicher Beitrag sein, damit wir als Polizei Münster erfolgreich sind?' Mit diesem Gedanken hast Du die Kultur unserer Zusammenarbeit maßgeblich mitgeprägt. Dieser Gedanke wird bleiben! Ich danke Dir für die sehr vertrauensvolle und offene Zusammenarbeit und wünsche Dir für den Ruhestand alles erdenklich Gute! Wir werden Dich vermissen."

Seit Juli 2021 befindet sich Jürgen Dekker auf seinem heutigen Posten als Chef der Kriminalpolizei Münster. Seit April 2024 ist er ständiger Vertreter der Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf und vertritt sie in allen Angelegenheiten nach innen und außen. 1985 begann Jürgen Dekker seinen Dienst bei der Polizei in Bochum. Es folgten die Polizeiausbildung, Dienst in der Einsatzhundertschaft in Bochum und Einzeldienst in Köln. Von 1990 bis 1993 absolvierte er das Fachhochschulstudium. Jürgen Dekker ist ein ausgewiesener Experte und landesweit anerkannter Mann der Kripo NRW. Bis 2000 durchlief er von Kommissariaten für Kraftahrzeug- und Betäubungsmitteldelikten, Korruption, Wohnungseinbruch, Raubdelikten bis zur Organisierten Kriminalität vielfältige Stationen der Kriminalpolizei in Recklinghausen. 2002 stieg er vom gehobenen Dienst in den höheren Dienst auf und beendete sein Studium an der heutigen Deutschen Hochschule der Polizei. Als Leiter der Direktion Kriminalität in Warendorf begann er seine Laufbahn im höheren Dienst. Es folgten Tätigkeiten als Organisationsberater beim heutigen Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten (LAFP), als Kriminalinspektionsleiter in Recklinghausen und Duisburg sowie als Dezernatsleiter für die kriminalpolizeiliche Fortbildung beim LAFP. In seiner Laufbahn begleitete Jürgen Dekker über 400 Mordkommissionen und war unter anderem im Missbrauchskomplex von Lügde aktiv. Schließlich trug er auch Verantwortung für die Ermittlungskommission Rose, die unter seiner Direktionsleitung weitergeführt wurde. Seine Fachkenntnisse gibt der Leitende Kriminaldirektor seit über 20 Jahren auch als Dozent an junge Studierende der Polizei NRW an der Hochschule für Polizei und Verwaltung in Gelsenkirchen und Münster weiter. In seiner Zeit bei der Polizei Recklinghausen erhielt Jürgen Dekker den Landespreis für Innere Sicherheit für das dortige Antigewaltprojekt.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell