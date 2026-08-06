Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Seenachtsfest Konstanz - Wichtiger Hinweis der Wasserschutzpolizei

Bodensee - Konstanz (ots)

Anlässlich des Seenachtfestes in Konstanz weist die Wasserschutzpolizei alle Bootsführerinnen und Bootsführer auf die derzeit besonderen Bedingungen auf dem Bodensee hin.

Der aktuell niedrige Wasserstand sowie das vermehrte Auftreten von Seegras stellen insbesondere für Sportboote ein erhöhtes Risiko dar. Etliche flache Uferbereiche, Hafeneinfahrten und bekannte Untiefen sind aufgrund des niedrigen Pegels je nach Tiefgang der Fahrzeuge schwer oder überhaupt nicht mehr befahrbar. Die vorgesehenen Ankerliegefelder weisen ebenfalls einen starken Seegrasbewuchs auf. Auch konnte die Fahrrinne nur teilweise gemäht werden, so dass auch in dieser mit Seegras zu rechnen ist. Seegras kann sich an Propellern und Ruderanlagen festsetzen und die Manövrierfähigkeit erheblich beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall treib das Fahrzeug Manövrierunfähig im Konstanzer Trichter bzw. im Seerhein.

Mit Einbruch der Dunkelheit verschärft sich die Gefährdung zusätzlich. Hindernisse, flache Bereiche und Ansammlungen von Seegras sind dann nur noch eingeschränkt erkennbar. Während des Seenachtfestes ist zudem mit einem erhöhten Schiffsverkehr und einer Vielzahl von Sport- und Freizeitbooten zu rechnen.

Die Wasserschutzpolizei appelliert daher an alle Wassersportlerinnen und Wassersportler:

- Fahren Sie insbesondere nach Einbruch der Dunkelheit mit reduzierter Geschwindigkeit und auf Sicht.

- Halten Sie ausreichend Abstand zu Flachwasserbereichen und beachten Sie die geltenden Fahrwasser.

- Kontrollieren Sie bei ungewöhnlichen Vibrationen oder Leistungsverlust umgehend den Propeller auf Seegras.

- Halten Sie Abstand zu Fahrgastschiffen und großen Booten.

- Planen Sie ausreichend Zeit für Ihre Rückfahrt ein und vermeiden Sie unnötige Fahrmanöver in unbeleuchteten Flachwasserzonen.

- Nehmen Sie Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer und befolgen Sie die Anweisungen der Einsatzkräfte auf dem Wasser.

Zuletzt wird nochmals auf das Fahrverbot hingewiesen: Ab 21:30 Uhr bis 15 Minuten nach dem Feuerwerk sind Fahrbewegungen durch Vergnügungsfahrzeuge im Bereich westlich einer gedachten Linie vom Seezeichen 10 zum Bootshafen Seegarten/Kreuzlingen sowie östlich der alten Rheinbrücke untersagt. Die Fahrgastschiffe verlassen ihre Liegepositionen unmittelbar nach Beendigung des Feuerwerks. Diese haben Vorrang.

Die Sicherheit aller Besucherinnen und Besucher des Seenachtfestes hat höchste Priorität. Durch umsichtiges Verhalten können gefährliche Situationen vermieden und ein sicherer Ablauf der Veranstaltung gewährleistet werden.

Die Wasserschutzpolizei bedankt sich für das Verständnis und wünscht allen Gästen ein schönes und vor allem sicheres Seenachtfest.

Einen Eindruck von der Lage vor Ort können Sie sich anhand der Luftaufnahmen auf den Social Media Kanälen des Polizeipräsidiums Einsatz verschaffen: https://www.instagram.com/reel/DbtGSB9NahF/

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