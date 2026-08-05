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Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung "Tödlicher Tauchunfall nach Notaufstieg" vom 03.08.2026

Überlingen (ots)

Am vergangenen Montag wurden die beiden verunglückten Taucher rechtsmedizinisch obduziert. Die Ergebnisse stehen derzeit noch aus.

Die Tauchausrüstungen der beiden Verunglückten werden noch von einem Sachverständigen untersucht.

Zum aktuellen Zeitpunkt können keine weiteren Angaben gemacht werden.

Sobald neue Erkenntnisse vorliegen, werden wir darüber informieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz
Telefon: (07161) 616-1119 oder -3333
E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell

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