Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Müll in Flammen

Unbekannte haben am Donnerstag in Laichingen Müll in Brand gesetzt. Nun sucht die Polizei weitere Zeugen.

Ulm (ots)

Ein Zeuge meldete gegen 2 Uhr Rauch in der Schillerstraße. Dort konnte er kurz zuvor beobachten, wie wohl drei junge Männer etwas in den Mülleimer geworfen hätten und anschließend davongerannt wären. Zudem konnte der Zeuge hören, wie etwas in dem Mülleimer explodierte. Kurz darauf schlugen Flammen aus dem Abfallbehälter. Auch ein Anwohner hatte das mitbekommen und fing an mit einer Gießkanne zu löschen. Die Feuerwehr war schnell da und löschte den glimmenden Rest. Zum Glück entstand durch den Brand kein Gebäudeschaden Dafür aber die Kosten für die Mülltonne, geschätzt 100 Euro und den Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen und suchen die Täter. Die drei Männer sollen zwischen 20 und 25 Jahren alt und alle dunkel gekleidet gewesen sein. Weitere Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich bei der Polizei Laichingen unter Tel. 07333/950960 melden.

Bereits am Dienstagfrüh hatte in der Pfeiferstraße ein Altpapiercontainer gebrannt ( wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6306110 ). Mögliche Tatzusammenhänge werden von den Ermittlern geprüft.

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

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