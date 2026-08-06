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Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Seenotfall - vermisste Person im Bodensee vor Kressbronn

88079 Kressbronn (ots)

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte eine 65-jährige Frau, die am Mittwoch, 05.08.2026, gegen 18:50 Uhr vor Kressbronn von einem Motorboot in den See gefallen war, nicht mehr aufgefunden werden. Sie war mit ihrem 68-jährigen Ehemann aus Richtung Schweiz wegen dem aufziehenden Gewitter auf dem Weg in den Heimathafen. Die Gewitterzelle, die sich zu diesem Zeitpunkt über dem Unglücksort befand, verursachte starken Seegang bei heftigem Regen. Hierbei ging die Frau über Bord und nachdem der Ehemann sie in den hohen Wellen aus den Augen verloren hatte, setzte er den Notruf ab. Bei dem deshalb ausgelösten Internationalen Seenotalarm fanden sich ca. 200 Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei, Wasserpolizei Österreich, Seepolizei Schweiz, der Feuerwehr, der DLRG und der SLRG im Einsatzraum ein. Unter der Leitung der Wasserschutzpolizei Friedrichshafen wurde die Suche bis nach Einbruch der Dunkelheit auf dem Wasser durchgeführt. Im Anschluss wurde die Suche noch mit der Suchhundestaffel der DLRG fortgeführt. Für die Absuche aus der Luft war zudem ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Alle Suchmaßnahmen blieben leider ohne Erfolg. Die Suche nach der vermissten Frau wird am 06.08.2026 fortgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz
Telefon: 07161 616-3333
E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell

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