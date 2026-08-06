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Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung "Seenotfall - vermisste Person im Bodensee vor Kressbronn" vom 06.08.2026

Langenargen/Kressbronn (ots)

Die am gestrigen Mittwochabend (05.08.2026) nach einem Sturz von einem Motorboot im Bodensee vermisste 65-jährige Frau wurde tot aufgefunden.

Am heutigen Donnerstagmorgen, gegen 07:00 Uhr, entdeckten zwei Zeugen am Strand von Langenargen eine im Wasser treibende, leblose Person und verständigten umgehend die Rettungskräfte. Die alarmierten Einsatzkräfte bargen die Frau aus dem Wasser. Ein hinzugezogener Notarzt konnte nur noch den Tod der Person feststellen. Die Identifizierung der aufgefundenen Frau ist mittlerweile abgeschlossen. Bei der Aufgefundenen handelt es sich um die 65-jährige Frau, die am Vorabend während eines schweren Unwetters vor Kressbronn von einem Motorboot in den See gestürzt und trotz einer groß angelegten, internationalen Suchaktion mit rund 200 Einsatzkräften vermisst worden war.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz
Telefon: (07161) 616-1119 oder -3333
E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell

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  • 06.08.2026 – 00:00

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