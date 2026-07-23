Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Unfallflucht war wohl vorgetäuscht - Mögliche Geschädigte gesucht

Selbst verursacht haben soll ein 20-Jähriger den Unfall am 12.7.26 in Herbrechtingen.

Ulm (ots)

Den entscheidenden Hinweis dafür lieferte ein Zeuge, gegen den Unfallfahrer wird nun ermittelt.

Am Sonntag, 12.7., hatte der Besitzer des Mercedes GLE einen Unfallflucht bei der Polizei Giengen angezeigt( wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6313167 ). Die Polizei Giengen nahm die Ermittlungen auf und erhielt nun aus der Bevölkerung einen entscheidenden Hinweis. Der Sachverhalt hatte sich laut eines Zeugen wohl ganz anders dargestellt. Der 20-Jährige soll mit seinem Auto am 12.7., um 2.30 Uhr, in der Brunnenstraße in Richtung Mergelstetter Straße unterwegs gewesen sein. Da er offenbar zu schnell fuhr, kam er nach rechts von der Straße ab und krachte gegen einen Baumstamm. Wie der Zeuge weiter berichtet, mussten wohl zwei Fußgänger zur Seite springen, damit sie nicht von dem Mercedes erfasst wurden. Nach dem Unfall ging der 20-Jährige samt Fahrzeug flüchtig und parkte es am zuerst angegeben Unfallort in der Brunnenstraße. Die Polizei hat nun die Ermittlungen gegen den 20-Jährigen wegen Vortäuschen einer Straftat aufgenommen. Die Ermittler bitten um weitere Zeugenhinweise. Insbesondere die beiden bislang unbekannten Fußgänger, die sich durch einen Sprung zur Seite retten mussten, werden gebeten, sich unter Tel. 07322/9653-0 zu melden.

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