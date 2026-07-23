Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg

A8 - Zeugen gesucht

Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls von Mittwoch bei Aichelberg.

Ulm (ots)

Ein 59-Jähriger fuhr gegen 21.15 Uhr auf der A8 in Richtung Stuttgart. Auf Höhe von Mühlhausen war er im dreispurigen Bereich auf der linken Fahrspur unterwegs. Mutmaßlich wechselte ein bislang Unbekannter kurz vor ihm ebenfalls auf die linke Fahrspur. Der 59-Jährige versuchte noch auszuweichen und prallte hierbei gegen die linke Schutzplanke. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW abgewiesen, prallte gegen die rechte Schutzplanke und kam anschließend auf der mittleren Spur zum Stillstand. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine umliegende Klinik. Die Polizei Mühlhausen nahm den Verkehrsunfall auf. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten unter anderem fest, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte. Im Krankenhaus nahm ihm deshalb ein Arzt Blut ab.

DDie Polizei Mühlhausen sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07335/96260 zu melden. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Der BMW musste abgeschleppt werden.

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