Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell/B30 - Bei Gegenverkehr überholt

Am Donnerstag verursachte ein Autofahrer auf der B30 bei Oberessendorf einen Unfall mit vier Fahrzeugen.

Ulm (ots)

Gegen 17.15 Uhr befuhr ein 32-Jähriger mit seinem Hyundai die B30 von Bad Waldsee in Richtung Biberach. Auf Höhe eines Aussiedelhofs, bei Ramstal, überholte er einen 45-jährigen mit einem Skoda. Dabei kam ihm ein 52-Jähriger mit einem Sprinter entgegen. Der Hyundai und der Sprinter stießen im Begegnungsverkehr seitlich zusammen. Durch die Kollision schleuderte der Hyundai zurück und prallte gegen den Skoda. Alle drei Fahrzeuge kamen von der Straße ab und landeten in der Wiese. Ein nachfolgender 46-jähriger Autofahrer, der in Richtung Biberach unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit seinem BMW Mini in das Trümmerfeld.

Durch den Unfall erlitt der Hyundai-Fahrer leichte Verletzungen. Auch der 52-jährige Sprinter-Fahrer sowie sein 45-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Alle drei kamen in eine Klinik. Der Skoda-Fahrer kam zunächst vorsorglich in eine Klink. Er hatte Glück und bleib ebenso wie der 46-jährige Mini-Fahrer unverletzt.

Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Laut Zeugen soll der Hyundai-Fahrer bereits vor dem Unfall wohl durch seine riskante Fahrweise aufgefallen sein. Aufgrund des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Abschlepper bargen die beiden total beschädigten Fahrzeuge. Der Schaden am Hyundai wird auf 35.000 Euro, der am Sprinter auf 30.000 Euro geschätzt.

Am Skoda entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro, der am BMW Mini wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Beide Autos blieben fahrbereit.

Zur Dauer der Unfallaufnahme musste die B30 bis etwa 20.30 Uhr komplett gesperrt werden. Die Feuerwehren aus Eberhardzell, Oberessendorf und Biberach waren mit insgesamt rund 45 Personen vor Ort im Einsatz.

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