Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Polizei schnappt berauschten Fahrer

Am Mittwoch war ein Mann ohne Führerschein und unter Drogen in Warthausen unterwegs.

Ulm (ots)

Gegen 18.15 Uhr kontrollierte die Verkehrspolizei Laupheim einen Mercedes-Fahrer in Warthausen. Der war in der Biberacher Straße in Richtung Biberach unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 39-Jährige mutmaßlich Drogen konsumierte hatte. Denn der Fahrer zeigte ein nervöses Verhalten und hatte auffällige rote Augen. Auch räumte er ein, am Vortag Cannabis und Amphetamin eingenommen zu haben. Der Mann verweigerte einen Drogentest und musste deshalb mit zur Blutprobe in ein Krankenhaus. Weitere Überprüfungen ergaben, dass er keinen Führerschein hatte. Das gab er auch gegenüber den Ermittlern zu. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Verdachts einer Drogenfahrt sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.

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