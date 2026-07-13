Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Nicht um den Schaden gekümmert

Am Sonntag fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer in Herbrechtingen gegen ein geparktes Auto. Zurück blieb ein Schaden von rund 4.000 Euro.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich zwischen 1 Uhr und 14.45 Uhr, so die Polizei. Der Mercedes GLE parkte in der Brunnenstraße. Dort fuhr ein unbekanntes Fahrzeug entweder beim Ein- oder Ausparken gegen den Mercedes und beschädigte diesen am rechten vorderen Kotflügel und dem Außenspiegel. Beides wurde zerkratzt. Der Verursacher fuhr weiter. Zurück blieb ein Schaden von etwa 4.000 Euro. Die Polizei Giengen (Tel. 07322/9653-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können.

Hinweis der Polizei: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt. Wer in einen Unfall verwickelt ist, sollte sich beim anderen Unfallbeteiligten oder der Polizei melden. Dann ist im Regelfall höchstens ein Bußgeld zu erwarten. Wer aber wegfährt, dem drohen Strafen und der Führerscheinentzug.

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