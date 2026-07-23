Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Am Mittwoch stieß ein Unbekannter beim Rückwärtsfahren mit seinem Auto in Heidenheim a.d. Brenz gegen eine E-Scooter-Fahrerin.

Ulm (ots)

Um 13.15 Uhr war eine 16-Jähriger mit ihrem Elektrokleinstfahrzeug in der Schloßhaustraße unterwegs. Von einem Grundstück eines Hotels fuhr ein Unbekannter mit seinem Auto rückwärts in die Hauptstraße ein. Dabei stieß er mit der auf dem Gehweg fahrenden Jugendlichen zusammen. Der ältere Mann mit Glatze stieg aus seinem schwarzen VW aus und erkundigte sich kurz nach der Fahrerin. Anschließend stieg er wieder in sein Auto und fuhr in Richtung Innenstadt davon. Zurück ließ er eine Leichtverletzte und Schaden am Roller in Höhe von rund 50 Euro. Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/322-430) hat die Unfallflucht aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

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