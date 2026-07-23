Ulm (ots) - Um 13.15 Uhr war eine 16-Jähriger mit ihrem Elektrokleinstfahrzeug in der Schloßhaustraße unterwegs. Von einem Grundstück eines Hotels fuhr ein Unbekannter mit seinem Auto rückwärts in die Hauptstraße ein. Dabei stieß er mit der auf dem Gehweg fahrenden Jugendlichen zusammen. Der ältere Mann mit ...

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