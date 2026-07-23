POL-UL: (UL) Blaustein - Einbrecher unterwegs
In der Nacht auf Mittwoch versuchten Unbekannte bei Blaustein in einen Kindergarten einzusteigen.
Ulm (ots)
Zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch 14 Uhr waren Einbrecher im Buchbronnenweg im Ortsteil Klingenstein unterwegs. Dort versuchten sie in einen Kindergarten zu gelangen. Die Unbekannten scheiterten mit ihrem Werkzeug an der stabilen Terrassentür. Die Polizei Ulm-West (Tel. 0731/188-3812) hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Der Sachschaden an der Tür wird auf 500 Euro geschätzt.
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