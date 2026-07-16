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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erlenmoos - Mutmaßlich technischer Defekt sorgt für Brand
Am Mittwoch geriet ein Pkw bei Erlenmoos in Brand.

Ulm (ots)

Gegen 19.30 Uhr war ein 54-Jähriger mit seinem Dacia in der Berkheimer Straße in Edenbachen unterwegs. Während der Fahrt bemerkte er Rauchentwicklung unter der Motorhaube. Er hielt an und verständigte die Feuerwehr. Kurz darauf waren die Einsatzkräfte vor Ort und löschten das brennende Fahrzeug. Brandursache war wohl ein technischer Defekt. An dem Auto entstand Totalschaden. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

++++1366956 (BK)

Rückfragen bitte an:

Thomas Hagel
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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