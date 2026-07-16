Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erlenmoos - Mutmaßlich technischer Defekt sorgt für Brand

Am Mittwoch geriet ein Pkw bei Erlenmoos in Brand.

Ulm (ots)

Gegen 19.30 Uhr war ein 54-Jähriger mit seinem Dacia in der Berkheimer Straße in Edenbachen unterwegs. Während der Fahrt bemerkte er Rauchentwicklung unter der Motorhaube. Er hielt an und verständigte die Feuerwehr. Kurz darauf waren die Einsatzkräfte vor Ort und löschten das brennende Fahrzeug. Brandursache war wohl ein technischer Defekt. An dem Auto entstand Totalschaden. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

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