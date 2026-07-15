Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Von der Straße abgekommen

Bei einem Unfall am Dienstag bei Blaubeuren erlitt eine Bikerin leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 10.30 Uhr war die 72-Jährige mit ihrem Motorrad auf der B28 von Blaubeuren in Richtung Merklingen unterwegs. Auf Höhe der Steigziegelhütte kam sie den ersten Erkenntnissen nach auf der nassen Fahrbahn offenbar ins Rutschen. Nachdem sie zunächst über die Fahrbahn geschlittert war, blieb sie im angrenzenden Grünstreifen liegen. Der Rettungsdienst brachte die Bikerin mit leichten Verletzungen in eine umliegende Klinik. Das Polizeirevier Ehingen nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Schaden am nicht mehr fahrbereiten BMW-Krad auf 4.500 Euro.

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