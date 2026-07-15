Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Betrunkene und Unbeteiligter leisten Widerstand

Am Dienstag war ein betrunkene Autofahrerin in Göppingen unterwegs. Die Frau zeigte sich renitent und ist nun ihren Führerschein los.

Ulm (ots)

Um 21.20 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin die betrunkene Frau in der Straße "Am Autohof". Laut der Zeugin hätte die Fahrerin mit ihrem Opel Kombi vor dem Wohngebäude eingeparkt und sei wohl sichtlich alkoholisiert aus dem Auto ausgestiegen. Anschließend soll die Frau stark schwankend in einem Wohnhaus verschwunden sein. Die verständigte Polizei kam und stellte Nachforschungen bei der Fahrzeugführerin an. Die 42-Jährige hielt sich in einem Zimmer auf und stand erkennbar unter Alkoholeinwirkung. Zudem roch sie wohl stark nach Alkohol. Einen Atemalkoholtest verweigerte die Frau. Deshalb musste sie mit zur Blutentnahme auf ein Polizeirevier. Damit war sie offenbar nicht einverstanden. Die 42-Jährige leistete Widerstand gegen die erforderliche Maßnahme und beleidigte die Einsatzkräfte aufs Übelste. Auch ein 35-Jähriger hatte das mitbekommen und mischte sich lautstark ein. Der Mann ließ sich nicht beruhigen und ging wohl auch körperlich gegen die Einsatzkräfte vor. Die brachten den Mann zu Boden. Dabei zog er sich eine leichte Verletzung zu, die vom Rettungsdienst begutachtet wurde. Eine Behandlung war nicht erforderlich. Erst danach kam der Mann zur Einsicht und durfte nach Hause. Nicht so die 42-Jährige. Die ging auf der Dienststelle noch gegen die Einsatzkräfte gewaltsam vor. Letztlich konnte die Blutentnahme bei ihr durch einen Arzt durchgeführt werden. Die Ermittler beschlagnahmten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ihren Führerschein. Eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Neben dem Verdacht der Trunkenheitsfahrt muss sich die 42-Jährige nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten. Auch der 35-Jährige bekommt eine Anzeige wegen Widerstand. Wegen ihres psychischen Ausnahezustandes kam die Frau in einer Spezialklinik unter.

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