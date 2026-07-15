Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Radfahrer übersehen

Am Dienstag verletzte sich ein Kind bei einem Verkehrsunfall in Erbach leicht.

Ulm (ots)

Um kurz nach 15 Uhr befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Leapmotor T03 die B311 aus Richtung Ulm. Am Fußgängerüberweg auf Höhe der Ziegeleistraße hielt er an, um einen Fahrradfahrer passieren zu lassen. Als der Autofahrer wieder anfuhr, übersah er offenbar den 9-Jährigen auf seinem Fahrrad. Dieser kam von hinten an das Auto herangefahren und wollte wohl ebenfalls über den Fußgängerweg queren. Es kam zum Unfall. Der 9-Jährige verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine umliegende Klinik. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Schaden am Auto auf 500 Euro und den Schaden am Kinderrad Calvin auf etwa 50 Euro.

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