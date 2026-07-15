Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Hermaringen - In den Gegenverkehr geraten

Am Dienstag wurden mehrere Personen bei einem Unfall auf der B492 verletzt.

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr fuhr der 59-Jährige mit seinem Ford Tourneo von Hermaringen in Richtung A7. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto und geriet in den Gegenverkehr. Dort prallte er mit dem BMW eines 35-Jährigen zusammen. Nach der Kollision geriet der BMW in die Leitplanken und schleuderte über die Straße. Dort prallte er dann noch mit einem VW eines 56-Jährigen zusammen. Der BMW-Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr rettete ihn. Mit schweren Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Die beiden anderen Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

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