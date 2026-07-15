Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Über rote Ampel gefahren

Einen Unfall verursachte am Dienstag bei Herbrechtingen ein 20-Jähriger.

Ulm (ots)

Gegen 6 Uhr stand der 20-Jährige mit seinem VW Polo an einer roten Ampel im Bereich der B19. Ohne ersichtlichen Grund fuhr er plötzlich los und bog nach links in Richtung Giengen ab. Ein zeitgleich entgegenkommender 34-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter versuchte die Kollision mittels Ausweichmanöver zu verhindern. Das misslang und die Fahrzeuge prallten zusammen. Der Mercedes fuhr über einen Fahrbahnteiler und kam an einer Leitplanke zum Stehen. Der Anhänger des Sprinters wurde abgerissen und prallte ebenfalls in die Leitplanken. Der VW drehte sich um die eigene Achse und blieb auf der Fahrbahn stehen. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. Die Autos waren Schrott. Der Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.

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