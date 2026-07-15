Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Schulbus contra Pkw

Rund 5.000 Euro Sachschaden entstand am Dienstag bei einem leichten Zusammenstoß bei Eberhardzell.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr. Ein Schulbus, besetzt mit neun Fahrgästen, war im Teilort Füramoos in der Biberacher Straße unterwegs. Der 52-Jährige fuhr in Richtung Dietenwengen. Aus der Gartenstraße kam eine 39-Jährige mit ihrem VW. Die Autofahrerin bog in die Biberacher Straße ein und unterschätzte wohl den Abstand zum Setra Omnibus. Der VW touchierte mit der Front das linke Heck des Schulbusses. Dabei entstand Sachschaden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Die Ermittler schätzen den Schaden am VW auf rund 2.000 Euro, den am Setra-Bus auf ca. 3.000 Euro.

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