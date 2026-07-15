Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Nicht auf den Verkehr geachtet

Am Dienstag kollidierte eine Autofahrerin auf der A7 seitlich mit einem anderen Auto.

Ulm (ots)

Die 71-Jährige fuhr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Norden. Auf Höhe Herbrechtingen wechselte sie gegen 16 Uhr auf den linken Fahrstreifen. Dabei achtete sie nicht auf den Verkehr und kollidierte mit ihrem Skoda seitlich mit einem auf gleicher Höhe fahrenden VW eines 41-Jährigen. Der VW-Fahrer versuchte erfolglos nach links auszuweichen und landete in der Mittelleitplanke. Der Skoda prallte ebenfalls gegen die Leitplanken und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Neben der Fahrbahn kam das Auto zum Stehen. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 28.000 Euro geschätzt.

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