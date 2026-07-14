Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - E-Scooter gestohlen

Ein Unbekannter klaute am Montag einen gesicherten E-Scooter in Ulm.

Ulm (ots)

Eine 51-Jährige parkte ihren E-Scooter um 15.30 Uhr in der Böfinger Straße beim Volksfestplatz. Als sie gegen 17.30 Uhr zurückkam war der E-Scooter verschwunden. Ein Unbekannter klaute ihn, obwohl er mit einem Schloss gesichert war. Hinweise auf den Dieb gibt es bislang keine. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen E-Scooter der Marke Segway, Modell Max G3, im Wert von rund 800 Euro.

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