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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolge bei der Bundespolizei am Flughafen Köln Bonn

Köln (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis ist kein Kavaliersdelikt. Dies wurde zwei Reisenden am Flughafen Köln Bonn am vergangenen Freitag noch einmal vor Augen geführt. In den frühen Morgenstunden wollte ein 49 - Jähriger Türke nach Istanbul ausreisen. Bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle stellten die Beamten der Bundespolizei fest, dass dieser durch die Staatsanwaltschaft Krefeld zur Festnahme ausgeschrieben war. Grund: Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der Haftstrafe von 70 Tagen konnte er nur durch Zahlung von insgesamt 4200 Euro entgehen. Den Betrag beglich der Mann direkt auf der Wache der Bundespolizei.

In den späten Morgenstunden desselben Tages hatten die Beamten einen ähnlichen Fall. Ein 23-Jähriger Belgier fiel bei der Ausreise nach Antalya auf. Ihn hatte die Staatsanwaltschaft Regensburg zur Festnahme ausgeschrieben. Auch hier der Grund: Fahren ohne Fahrerlaubnis. Durch die Zahlung von 980,00 Euro konnte der Mann 7 Tagen Haft entgehen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flughafen Köln Bonn
Pressestelle
Oliver Hünewinckell

Telefon: +49 (0) 2203 95 22 - 1040
E-Mail: bpolifh.cgn.presse@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

www.bundespolizei.de

Postfach 980125
51129 Köln

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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