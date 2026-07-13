Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hauptbahnhof Hamm - Widerstand und Haftbefehle

Hamm (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Einsatzkräfte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Hamm zwei Männer festgenommen.

Bei einem Streifengang am späten Freitagabend (10. Juli) erweckte ein 37-jähriger Mann durch Handzeichen den Eindruck, dass er Hilfe von den Einsatzkräften benötigte. Nachdem sich die Einsatzkräfte dem Mann näherten, reagierte dieser allerdings direkt verbal aggressiv. Im weiteren Verlauf weigerte sich der Mann sich auszuweisen und zog sich in der Haupthalle die Hose samt Unterhose herunter. Bei der Mitnahme zur Wache leistete er Widerstand. Im Zuge der anschließenden Identitätsfeststellung stellte sich heraus, dass sich der marokkanische Staatsangehörige unerlaubt im Bundesgebiet aufhält. Daraufhin wurde er vorläufig festgenommen und zuständigkeitshalber an das Polizeipräsidium Hamm überstellt.

Ebenfalls festgenommen wurde in der Nacht zu Montag (13. Juli) ein 45-jähriger Deutscher, den die Einsatzkräfte am Westausgang antrafen. Wegen mehrerer Diebstahlsdelikte hatte die Staatsanwaltschaft Münster sowohl einen Untersuchungshaftbefehl als auch einen Sitzungshaftbefehl gegen den Mann ausgestellt. Zur Verkündung der Haftbefehle wurde er dem zuständigen Amtsgericht vorgeführt.

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