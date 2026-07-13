Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Drogen, Messer und Totschläger - Bundespolizei beschlagnahmt verbotene Gegenstände

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Dortmund (ots)

Am 12. Juli kontrollierten Bundespolizisten einen Mann im Dortmunder Hauptbahnhof. Neben Drogen und einem Einhandmesser fanden die Beamten einen selbstgebauten Totschläger. Gegen 15:10 Uhr stellten die Beamten den 50-Jährigen fest. Auf die Frage, ob er verbotene Gegenstände oder Waffen bei sich trage, antwortete der in Dormagen wohnende Mann verneinend, versuchte jedoch, etwas in seiner Hosentasche vor den Beamten zu verstecken. Der Aufforderung, die Taschen zu entleeren, kam der deutsche Staatsbürger nur zögerlich nach. Den Grund dafür stellten die Uniformierten bei der anschließenden Durchsuchung schnell fest. Die Polizisten fanden neben einem Cuttermesser auch Betäubungsmittel und einen selbstgebauten Totschläger. Dabei handelt es sich um eine Schlagwaffe, die aus einem flexiblen Verbindungsteil (zum Beispiel einem Lederband, einem Draht oder einer Kette) und einem beschwerten Schlagkörper besteht. Die aufgefundenen Gegenstände wurden umgehend beschlagnahmt. Nach erfolgter Belehrung machte der Deutsche von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch und äußerte sich nicht. Da seine Identität zweifelsfrei feststand, entließen die Polizisten den Beschuldigten vor Ort. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz ein.

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