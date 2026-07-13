Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Diebstähle

Aalen (ots)

Wolpertshausen: Vorfahrt missachtet-Unfallflucht

Ein unbekannter Verursacher befuhr am Montag gegen 8 Uhr die Alte Straße von Rudelsdorf in Richtung Heide. An der Kreuzung mit der Haller Straße missachtete er die Vorfahrt eines 22-jährigen VW-Fahrers. Dieser wich aus, um einen Unfall zu verhindern, geriet dabei aber ins rechtsseitige Gebüsch. Der Verursacher fuhr einfach davon. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefon 0791/4000 entgegen.

Obersontheim: Diebstahl an Traktor

Diebe entwendeten zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ein Empfangsgerät für Lenksysteme, welches an einer landwirtschaftlichen Maschine montiert war. Der Wert wird auf 8000 Euro beziffert. Die Maschine stand zur Tatzeit in der Irene-Kärcher-Straße. Hinweise auf die Diebe bzw. verdächtiger Fahrzeuge oder Wahrnehmungen im dortigen Bereich nimmt der Polizeiposten Bühlertann unter Telefon 07973/5137 entgegen.

Schwäbisch Hall-Tüngental: Diebstahl auf Baustelle

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes brachen Diebe zwei Container auf einer Baustelle in der Ramsbacher Straße auf. Sie entwendeten daraus mehrere Werkzeuge. Zudem pumpten sie rund 80 Liter Diesel aus einem Radlader ab. Der Schaden beläuft sich auf einige hundert Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefon 0791/4000 entgegen.

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