Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Auf Kabel und Buntmetalle aus - Zeugen gesucht

Unbekannte machten sich am Dienstag auf einer Baustelle in Laupheim zu schaffen.

Ulm (ots)

Gegen 23 Uhr hielten sich die Unbekannte mit einer dunklen VW Limousine auf ein Baustellengelände in der Ulmer Straße auf. Ein Zeuge konnte aus der Entfernung beobachten, wie die drei Personen auf der Baustelle herumschlichen. Zudem konnte der Beobachter ein lautes Krachen wahrnehmen. Dort stand eine größere Kabelrolle aus Holz. Auf diese hatten es die Diebe wohl abgesehen. Der Zeuge sah offenbar noch, wie die Unbekannten in der Dunkelheit etwas in das Fahrzeug verluden. Das kam ihm merkwürdig vor und er verständigte die Polizei. Noch bevor die Beamten eintrafen, suchte die mutmaßlichen Diebe das Weite. Das Auto fuhr in Richtung Stadtmitte davon. Die Ermittler stellten bei der Überprüfung der Baustelle eine Beschädigung an einer Kabelrolle fest. Ob die Unbekannten Teile des Kabels davon abgeschnitten hatten, muss die Polizei bei einem Baustellenverantwortlichen noch erfragen. Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten und deren Fahrzeug geben können.

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