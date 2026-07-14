Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wäschenbeuren - Bär kreuzt Fahrbahn

In der Nacht auf Samstag kollidierte eine Autofahrerin bei Wäschenbeuren mit einem Waschbären.

Ulm (ots)

Um 0.30 Uhr fuhr eine 25-Jährige auf der B297 von Wäschenbeuren in Richtung Lorch. Kurz nach dem Ortsausgang von Wäschenbeuren querte ein Waschbär die Straße. Die Kia-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Bären. Die Polizei Uhingen nahm den Unfall auf und verständigte einen Jagdpächter. Der kümmerte sich um das verendete Tier. Am Kia entstand wohl kein Sachschaden.

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