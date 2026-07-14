Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ulm und der Polizei Ulm

Nach einem Brand bei Ehingen konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Ulm (ots)

Wie berichtet, kam es am 25.06.2026 in Schlechtenfeld bei Ehingen zum Brand eines Wohnhauses (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6301813). Der 64-Jährige verstarb am 03.07.2026 an seinen schweren Verletzungen.

Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen 24-jährigen Bewohner. Dieser soll das Feuer unter anderem in seinem Zimmer gelegt haben. Einsatzkräfte nahmen den Mann fest und führten ihn am 10.07.2026 beim zuständigen Amtsgericht vor. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm erließ der zuständige Haftrichter einen Unterbringungsbefehl u.a. wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes. Der 24-jährige Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde anschließend in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus vorläufig untergebracht.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Ulm dauern an. Es gilt die Unschuldsvermutung.

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Ayfer Kaplan-Pirl, Staatsanwaltschaft Ulm, 0731 188 1442 Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, 0731 188 1111

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