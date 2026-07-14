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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Zeche nicht bezahlt
Am Montag verließen sechs Unbekannte das Lokal.

Ulm (ots)

Kurz nach 15 Uhr betraten die sechs Unbekannten das Lokal in der Hauptstraße. Sie konsumierten Essen und Getränke im Wert von etwa 150 Euro. Über eine Videoaufzeichnung konnte gesehen werden, dass einer nach dem anderen aufstand und das Lokal schnell verließ. Die Polizei fahndete nach den Unbekannten. Die blieben bislang unerkannt. Die Göppinger Polizei ermittelt nun wegen einem Zechbetrug.

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Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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