Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Zeche nicht bezahlt

Am Montag verließen sechs Unbekannte das Lokal.

Ulm (ots)

Kurz nach 15 Uhr betraten die sechs Unbekannten das Lokal in der Hauptstraße. Sie konsumierten Essen und Getränke im Wert von etwa 150 Euro. Über eine Videoaufzeichnung konnte gesehen werden, dass einer nach dem anderen aufstand und das Lokal schnell verließ. Die Polizei fahndete nach den Unbekannten. Die blieben bislang unerkannt. Die Göppinger Polizei ermittelt nun wegen einem Zechbetrug.

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